Mes rives… Les Eyzies, 16 mars 2022

Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée Les Eyzies

2022-03-16 14:15:00 – 2022-03-16 Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée

Les Eyzies Dordogne

Les rives de la Vézère offrent un paysage singulier aux multiples attraits : la géométrie des falaises, la rondeur des abris et le calcaire baigné de lumière qui bordent la rivière ont inspiré les artistes des premières sociétés humaines à ceux de notre temps.

Petits et grands découvriront la relation de l’Homme à la rivière puis, sur bois, carton, toile ou argile, au moyen de pigments naturels, peindront et illumineront les rives que leur inspire la vallée.

A partir de 6 ans. 10 personnes par groupe.

Réservation obligatoire via la plateforme affluences.

+33 5 53 06 45 45

Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée Les Eyzies

