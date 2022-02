Mes quatre Zamis : une mini expo grammatiquement drôle ! Bibliothèque Benoîte Groult, 2 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 02 février 2022 au samedi 26 février 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 18h00

gratuit

Du mercredi 2 au samedi 26 février, la bibliothèque Benoîte Groult s’associe à ComJ pour vous proposer une exposition autour de deux albums de la collection “C’est pas grammatique”, de Fabien Velhman et Charles Dutertre, paru chez Six citrons acides.

Vive les livres qui piquent la langue! Prononcez “six citrons acides”, ne sentez-vous pas ces citrons en bouche et la magie de la langue opérer? Cette nouvelle maison d’édition jeunesse engagée considère la lecture comme un cadeau. Chaque titre est pensé dans une langue orale, entendue et lue, conçu avec amour et passion.

Derrière « C’est pas grammatique » se cachent : Sophie Hamon, Fabien Vehlmann qui manie avec brio l’art du scénario et de l’humour et Charles Dutertre, qui a le dessin généreux et fourmillant où mille idées débordent de son crayon.

Si vous aimez rire, si vous ne voyez pas de problème à dire Le Vélo à ma sœur ou encore Mes quatre Zamis, alors lisez ces deux albums drôlissimes et découvrez cette petite exposition sur les coulisses de création de cette épatante et singulière collection ! Elle est le reflet de l’énergie, du talent et de l’humour d’une équipe de choc au service de la grammaire.

Dédicace le jeudi 10 février de 17h30 à 19h par Fabien Vehlmann et Charles Dutertre à la librairie Tschann Jeunesse – 125 boulevard du Montparnasse – 75006 Paris

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

BD;Conférence;Enfants;Humour

