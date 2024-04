« Mes Pyrénées » par Byam Le Bot Place de la Gare Cauterets, vendredi 29 mars 2024.

Byam LE BOT arrive du plat pays en 1986, tombe amoureuse des Pyrénées et s’y installe. Elle vit et travaille à Bagnères de Bigorre.

Dès cette période, parallèlement à une carrière dans le secteur de la santé, Byam investit le champ artistique.

Elle suit les cours aux Beaux-Arts de Tarbes, puis aux Beaux-Arts de Pau. Elle est diplômée en Histoire de l’art et en infographie.

En 2000, elle s’installe dans les Landes et ouvre un atelier. Elle y accueille du public (stages, visites de groupe). Elle intervient comme plasticienne en milieu scolaire et participe aux évènements artistiques de la région.

En 2020, confinée dans son atelier, Byam entame un nouveau défi artistique et se lance à la conquête de ses plus beaux sommets pyrénéens.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-05-31

Place de la Gare CAUTERETS

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

