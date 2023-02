MES P’TITES VACANCES Mauguio, 15 février 2023, Mauguio .

MES P’TITES VACANCES

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

2023-02-15 – 2023-03-03

Mauguio

Hérault

L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon vous donne rendez-vous pendant les petites vacances de février pour faire le plein d’animations sur le thème du bien-être ! Ateliers smoothie, yoga, découverte sensorielle des fruits et légumes de saison, spectacles… et plus encore !

PROGRAMME DU 15 FÉVRIER AU 3 MARS :

——- MERCREDI 15 FÉVRIER

Ateliers Yoga : Initier ses enfants aux plaisirs du yoga, par des exercices simples et ludiques, c’est leur offrir une belle occasion de mieux connaître leur corps et d’acquérir de bons réflexes pour respirer, se relaxer, se concentrer et prendre conscience de soi. Hatha yoga, Yin yoga, yoga Nidra sont les styles de pratique que Sandrine Beaufils enseignera aux «Jeunes Yogis».

10h, 14h et 15h – Pour les enfants de 4 à 7 ans (12 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- DIMANCHE 19 FÉVRIER

Ateliers « Découverte au fil des saisons » : Le bien-être passe aussi par l’assiette ! L’association Pic’assiette vous propose de découvrir les fruits et légumes d’hiver. Partez à la découverte sensorielle des fruits et légumes de saison avant de les transformer en smoothies ! La découverte des aliments favorise l’ouverture à la diversité alimentaire (variétés anciennes) et l’éveil au goût. Enfin, participez aux devinettes pour mieux connaître les aliments : comment poussent les légumes ? Quelles sont les différentes parties comestibles des légumes (racine, tige, feuille, fruit) ?

10h : Atelier parents / enfants de 3 à 7 ans (26 participants max)

14h : Atelier enfants de 8 à 12 ans (15 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- VENDREDI 24 FÉVRIER

Spectacle « Au cœur des émotions » : Chaque jour, Matéo a des tonnes d’émotions différentes, parfois il en ressent plusieurs en même temps. Elles le poussent à agir et à réagir pour le meilleur mais aussi pour le pire. Quel casse-tête ! Comment reconnaître ses propres émotions et s’en servir ? Louane, la magicienne, va lui expliquer quelles sont les six émotions primaires (joie, colère, tristesse, surprise, peur, dégoût) et comment s’y prendre pour vivre avec elles en bonne harmonie. À l’aide de sa baguette magique et de sa boîte à outils (méditation, relaxation, sophrologie), elle va lui faire découvrir comment créer un cocktail de mieux-être avec soi et avec les autres. Dis ce que tu ressens et Louane t’aidera !

Spectacle écrit, mis en scène et interprété par Céline Davitti en duo avec Chris Vernet.

15h – Pour les enfants de 3 à 12 ans

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- SAMEDI 25 FÉVRIER

Atelier Mandala : Accompagnés par Guylène Meyer de l’association « L’art en ailes », les enfants vont colorier, personnaliser et faire grandir leur mandala. Cette activité alliant art et création permet de réduire le stress, de calmer l’anxiété et de favoriser la concentration.

10h, 14h et 16h – Pour les enfants de 6 à 12 ans (7 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- DIMANCHE 26 FÉVRIER

Jeu « Le goûter déséquilibré » : Les enfants doivent négocier entre eux la composition de leur goûter en tenant compte des produits disponibles, de la saisonnalité, des familles d’aliments. L’objectif ? Inviter au partage, apprendre à manger varié et se sensibiliser aux sucres cachés. Des produits moins connus seront également proposés comme les purées d’oléagineux (purée amande, noisettes), laits végétaux, pain au levain, pâte à tartiner faite maison, compote potimarron / pommes, etc … Par l’association Pic’assiette.

10h : Atelier parents / enfants de 6 à 12 ans (26 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

Atelier « Smoothie party » : Découverte visuelle et gustative de l’aliment brut et réalisation de smoothies à base de légumes et fruits de saison. Les enfants sont invités à expérimenter leur propre recette – laisser libre cours à l’imagination et l’expérimentation (mélange de fruits et légumes). À travers cet atelier, les enfants abordent les boissons industrielles et énergisantes, apprennent à décortiquer les étiquettes d’emballage et sont valorisés dans la réalisation de leurs recettes.

Par l’association Pic’assiette.

14h : Atelier enfants de 8 à 12 ans (15 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- MERCREDI 1ER MARS

Atelier Mandala : Accompagnés par Guylène Meyer de l’association « L’art en ailes », les enfants vont colorier, personnaliser et faire grandir leur mandala. Cette activité alliant art et création permet de réduire le stress, de calmer l’anxiété et de favoriser la concentration.

10h, 14h, 16h : Pour les enfants de 6 à 12 ans (7 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- JEUDI 2 MARS

Ateliers Yoga : Initier ses enfants aux plaisirs du yoga, par des exercices simples et ludiques, c’est leur offrir une belle occasion de mieux connaître leur corps et d’acquérir de bons réflexes pour respirer, se relaxer, se concentrer et prendre conscience de soi. Hatha yoga, Yin yoga, yoga Nidra sont les styles de pratique que Sandrine Beaufils enseignera aux «Jeunes Yogis».

10h, 14h, 15h : Pour les enfants de 4 à 7 ans (12 participants max)

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

——- VENDREDI 3 MARS

Dessin animé « Vice-versa » : Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Séance de cinéma avec l’association Cinéplan

14h – Pour les enfants dès 6 ans

SUR INSCRIPTION – Salle Rosa Parks – Tarif : 3€

__________

Salle Rosa Parks – Carnon

Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 67 50 51 15

Le plein d’animations sur le thème du bien-être pendant les vacances de février !

+33 4 67 50 51 15

Mauguio

