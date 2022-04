MES P’TITES VACANCES Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio Hérault Mauguio Sinople, sable de gueule, en pal ou en bande… Quel drôle de vocabulaire que celui de l’héraldique, la science des blasons ! Mais quelle est donc la signification de ces étranges mots ? Pour que ce langage mystérieux reste bien dans la tête, rien de mieux que de s’armer de son imagination et de pinceaux pour créer ses propres armes ! Animé par Caroline Lejeune

Facebook : https://www.facebook.com/yaloublou Salle Rosa Parks (Carnon)

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 3€

Nombre de places limitées : 12 participants max.

