Mauguio Hérault Mauguio L’Office de Tourisme vous propose de faire le plein d’animations sur le thème de la science pendant les vacances scolaires de février ! Découvrez le programme : https://www.mauguio-carnon.com/images/AGENDA/AGENDA_2022/FEVRIER/MESPTITESVACANCES.pdf __________

Salle Rosa Parks – Carnon

Inscriptions à l’Office de Tourisme au 04 67 50 51 15

Covid 19 : Animations soumises aux conditions d'accès en vigueur

