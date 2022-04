MES P’TITES VACANCES – ESCAPE GAME AU CHÂTEAU

2022-04-28 – 2022-04-28 Nous sommes au Moyen-Age, le château de Megueil abrite l’hôtel de la monnaie. Le denier melgorien est frappé ici même grâce à une matrice officielle contrôlée par les comtes de Melgueil et bénie par le pape. Des voleurs se sont introduits pour voler ce trésor et se sont fait attraper à la sortie du château. La matrice n’a jamais été retrouvée. L’énigme est totale, où est cette matrice originelle ? Nous sommes sûrs d’une chose : elle n’a jamais quitté le château. Nous comptons sur vous pour la retrouver ! Percez les secrets de l’histoire du château au travers d’énigmes à résoudre autour du denier Melgorien. En équipe de 5 à 10 personnes, vous disposez de 45 min pour vous immerger au cœur de ce patrimoine. Tout public à partir de 8 ans.

Durée : 45 minutes

Sur inscription au Service Culture, Traditions, Patrimoine : 04 67 29 65 35

