MES P’TITES VACANCES – EN QUÊTE DE NATURE Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

MES P’TITES VACANCES – EN QUÊTE DE NATURE Mauguio, 24 avril 2022, Mauguio. MES P’TITES VACANCES – EN QUÊTE DE NATURE Mauguio

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 12:00:00

Mauguio Hérault Chaque participant partira à la découverte de l’espace lagunaire (étendue d’eau généralement peu profonde séparée de la mer par un cordon littoral) à l’aide des outils que l’animateur leur aura présenté et mis à leur disposition. Les enfants vont pouvoir collecter, observer par les sens, prendre des échantillons, des photos, etc. Animé par l’association Label Bleu : www.facebook.com/AssoLabelbleu De 10h à 12h – A partir de 6 ans.

Nombre de places limitées : 12 participants max (adultes compris)

Tarif : 3€

RDV : Parking du pont, départ du sentier des cabaniers à Mauguio

Inscription et renseignements à l’Office de Tourisme : 04 67 50 51 15 Partez à la découverte de l’espace lagunaire ! +33 4 67 50 51 15 Chaque participant partira à la découverte de l’espace lagunaire (étendue d’eau généralement peu profonde séparée de la mer par un cordon littoral) à l’aide des outils que l’animateur leur aura présenté et mis à leur disposition. Les enfants vont pouvoir collecter, observer par les sens, prendre des échantillons, des photos, etc. Animé par l’association Label Bleu : www.facebook.com/AssoLabelbleu De 10h à 12h – A partir de 6 ans.

Nombre de places limitées : 12 participants max (adultes compris)

Tarif : 3€

RDV : Parking du pont, départ du sentier des cabaniers à Mauguio

Inscription et renseignements à l’Office de Tourisme : 04 67 50 51 15 Mauguio

dernière mise à jour : 2022-04-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

MES P’TITES VACANCES – EN QUÊTE DE NATURE Mauguio 2022-04-24 was last modified: by MES P’TITES VACANCES – EN QUÊTE DE NATURE Mauguio Mauguio 24 avril 2022 Hérault Mauguio

Mauguio Hérault