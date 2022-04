MES P’TITES VACANCES – ATELIER « MONNAIE »

2022-04-23 09:30:00 – 2022-04-23 12:30:00 Nous utilisons la monnaie tous les jours depuis une petite éternité, c’est l’occasion d’apprendre son histoire ! Et aussi de frapper monnaie pour emporter un denier melgorien en souvenir ! Animé par Patrick Vuichard, Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents : www.facebook.com/Chevaliers4Vents + Visite en autonomie pour toute la famille : grâce à des tablettes mises à disposition des pour découvrir l’histoire des lieux ! De 9h30 à 12h30 – Château des Comtes de Melgueil.

Pour les enfants de 6 à 12 ans – Gratuit.

Inscription et renseignements à l'Office de Tourisme : 04 67 50 51 15

