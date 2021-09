Nouvoitou Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Ille-et-Vilaine, Nouvoitou “Mes premières séparations” Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, le samedi 18 septembre à 10:00

Marion Dain propose des lectures, comptines, spectacles pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Chaque séance a un thème pour éveiller le regard, l’attention et les sens. L’occasion de voyager au coeur des livres, de fredonner des ritournelles, de trifouiller les accessoires et objets sonores, mais aussi de s’initier à la langue des signes !

Gratuit, sur inscription

Lectures et Ritournelles par Marion Dain de L’Arbre Yakafaire Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou 12 rue de chateaugiron nouvoitou Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

