Orbec Bibliothèque Marie-du-Merle Calvados, Orbec Mes premières plantations Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Mes premières plantations Bibliothèque Marie-du-Merle, 30 mars 2022, Orbec. Mes premières plantations

Bibliothèque Marie-du-Merle, le mercredi 30 mars 2022 à 10:00

Profitons des premiers rayons de soleil, plantons des graines et observons leur croissance.

gratuite

C’est le printemps, vite…Un pot, de la terre, des graines Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Bibliothèque Marie-du-Merle Adresse 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Ville Orbec lieuville Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec