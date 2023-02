Mes premières histoires : mes kamishibaïs Le Refuge Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees Lectures pour les 0-3 ans. Premières pages c’est chaque année un album offert à tous les nouveaux nés de l’année mais aussi des animations. Celle que nous vous proposons est une lecture de kamishibaïs d’environ 15min par Alexis pour coller avec l’attention des tout-petits mais qui pourra possiblement déborder si des plus grands sont présents et sont demandeurs. Accueil Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas

