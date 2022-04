Mes poissons d’Avril – Festival des tout-petits Centre d’animation Lalande, 2 avril 2022, Toulouse.

Mes poissons d’Avril – Festival des tout-petits

du samedi 2 avril au samedi 30 avril à Centre d’animation Lalande

Festival très jeune public ————————– Les Centres culturels de Toulouse proposent un temps fort à l’attention des tout-petits. Une programmation pluridisciplinaire en direction des familles, des centres de loisirs maternelles, des crèches, autour de spectacles, d’expositions, de lectures. Un temps pour regarder, ressentir, mais aussi pour partager des ateliers à vivre en famille ! Pour profiter pleinement du festival, découvrez le [**Guide illustré du très jeune spectateur**](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11814233/GUIDE-ENF-DASC/3b268459-1726-be53-898d-851c8a369bb1). Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller au théâtre avec vos tout-petits ! ### Consultez le programme des spectacles et ateliers [![](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11820011/221853/2454837e-a433-5345-0b8e-513fb6c3ade9)](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11826105/221854/42ff1b88-7b59-83f0-a757-a88c9bdd5dcb) ### Retrouvez les spectacles dans l’agenda de toulouse.fr (liens bleus) : **Piccolissimo** Cie En filigrane Dès 6 mois [Samedi 2 avril](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44717/Piccolissimo?_k=3365fe) LALANDE **L’Envers du décor** Exposition de Stéphane Sénégas [Du 4 au 29 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44720/L%E2%80%99Envers%20du%20d%C3%A9cor?_k=wcz3xt) MAZADES **Le Jardin Matisse ** Cie La Locomotive Dès 3 ans [Vendredi 8 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44725/Le%20Jardin%20Matisse?_k=uuni8o) SAINT-CYPRIEN **Une création sonore et musicale pour les tout-petits (Événement Annulé)** Cie Minuscule Dès 1 an [Vendredi 8 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44723/Une%20cr%C3%A9ation%20sonore%20et%20musicale%20pour%20les%20tout-petits?_k=743v1x) LALANDE **Un Charivari ** Cie Parfois l’oiseau Dès 5 ans [Mercredi 13 avril JOB](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44732/Un%20Charivari?_k=atoln2) [Mercredi 20 avril MAZADES ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44735/Un%20Charivari?_k=bz9dif) **Le K Outchou ** Cie Myriam Naisy / L’hélice Dès 3 ans [Mercredi 13 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44729/Le%20K%20Outchou?_k=47dh0a) BONNEFOY **T’es Miro ou quoi ?** Cie À pas de Louve Dès 3 ans [Samedi 16 avril](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44731/T%E2%80%99es%20Miro%20ou%20quoi%20%3F?_k=wlwlrt) RENAN **N’importe rien** Cie Bachibouzouk Dès 1 an [Jeudi 21 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44738/N%E2%80%99importe%20rien?_k=d5gdcb) JOB **Écoute, ça pousse !** Laetitia Bloud De 18 mois à 5 ans [Samedi 23 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44741/%C3%89coute%2C%20%C3%A7a%20pousse%20!?_k=xu3ks2) MAZADES **La Barboteuse** Cie L’Envers du Monde Dès 6 mois [Mardi 26](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44763/La%20Barboteuse?_k=42u5x3) & [mercredi 27 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44764/La%20Barboteuse?_k=u6ddpf) BRIQUE ROUGE **Anatole-Là ! ** Cie Les Soleils Piétons Dès 1 an [Mercredi 27 avril](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44767/Anatole-l%C3%A0%20!?_k=4ey09f) BRIQUE ROUGE **En corps ! ** Cie l’Ailleurs des possibles Dès 9 mois [Mercredi 27 avril](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44777/En%20corps?_k=tbzuck) BRIQUE ROUGE **Les contes en balade #2 ** Cie Ô Toit Rouge Dès 4 ans [Samedi 30 avril ](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44745/Les%20contes%20en%20balade%20%232?_k=hge3c6) RANGUEIL

Culture

Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T00:00:00 2022-04-02T23:59:00;2022-04-03T00:00:00 2022-04-03T23:59:00;2022-04-04T00:00:00 2022-04-04T23:59:00;2022-04-05T00:00:00 2022-04-05T23:59:00;2022-04-06T00:00:00 2022-04-06T23:59:00;2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T00:00:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00;2022-04-30T00:00:00 2022-04-30T23:59:00