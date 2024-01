Mes petits opéras Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, jeudi 28 mars 2024.

Mes petits opéras Spectacle scolaire de la Grande section au CE2 Jeudi 28 mars, 14h30 Théâtre de La Grange Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T14:30:00+01:00 – 2024-03-28T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T14:30:00+01:00 – 2024-03-28T15:30:00+01:00

La cantatrice Aria Di Tralala s’apprête à donner son grand récital et chauffe ses

cordes vocales. Lorsqu’elle s’aperçoit qu’un public d’enfants s’est glissé jusqu’à

sa loge, la Diva leur propose un récital rien que pour eux à travers des extraits

des plus grands airs d’Opéra qu’elle a chanté tout au long de sa carrière

Un Opéra participatif unique de 5 à 105 ans !

Venez vibrer avec Aria pour une première initiation à l’Art Lyrique, qui sera

aussi l’occasion pour les plus grands de (re) découvrir des airs du grand

répertoire.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « email », « value »: « lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Théâtre spectacle musical