AZUN (PLATES-V-V-2021-004885) PRESENTE : ce spectacle. Marcellin Clef de Sol, un célèbre chef d’orchestre voyageant dans le monde entier, arrive dans son atelier musical pour répéter un concert avec ses musiciens, mais il ne trouve personne car il s est trompé de jour ! Pas d importance ! Il va en profiter pour proposer aux enfants présents une initiation à la musique classique à travers les instruments de l’orchestre et les airs incontournables des plus grands compositeurs. Une première découverte de la musique classique et un véritable voyage musical sous un angle à la fois ludique et pédagogique avec la participation active des enfants !Le Figaro MagazineVoyage au cœur de la musique, mes petits classiques est un concert participatif qui réjouira les plus jeunes (dès 4 ans) comme les plus grands. Sous la baguette du maestro, chacun devient un apprenti musicien, prêt à découvrir les grandes familles d’instruments : piano, violon, mandoline, clarinette, xylophone… Et pas question de toucher avec les yeux. A son tour, on monte sur scène, pince, gratte, touche tous les instruments. Et teste sa virtuosité sur des extraits de musique classique, de Mozart à Ravel, en passant par Liszt et Vivaldi.Le Parisien« Mes petits classiques » initie les enfants à la musique des grands compositeurs […] C’est alors que démarre un voyage à la fois ludique et pédagogique autour de la musique classique. […] Il délivre à la volée des anecdotes sur le quatrième art qui surprendront les plus petits mais aussi leurs parents. […] L’attention des enfants, tenus en éveil par le chef d’orchestre, ne baisse pas d’un iota. Car ils ne sont jamais au bout de leurs surprises et de leurs découvertes !”Sortir à Paris« Tout au long du spectacle écrit par Maud Delmar, les enfants sont invités à monter sur les planches pour découvrir, de manière ludique et pédagogique, les instruments de musique et l’histoire de la musique. En gros, ils montent sur scène et le comédien Nicolas Dereatti, seul en scène, leur fait découvrir l’utilisation de la guitare ou encore du tambourin, de quoi capter l’attention, même des plus jeunes !”Le théâtre ne dispose pas d’accès PMR. Mes Petits Classiques

Le théâtre ne dispose pas d'accès PMR.

