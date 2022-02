MES PETITES VACANCES AU MUSÉE : EMPREINTES VÉGÉTALES Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne 6 EUR Les enfants réalisent des impressions végétales à l’aide de différents outils et explorent la

technique de la superposition.

Avec Viviane Michel, artiste plasticienne

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

