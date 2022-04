Mes Nuits avec Patti Théâtre du Grand Rond, 17 mai 2022, Toulouse.

Mes Nuits avec Patti

du mardi 17 mai au samedi 21 mai à Théâtre du Grand Rond

### Carte blanche aux spectateurs Dans le cadre du projet Be SpectaCtive 2, projet européen de coopération de grande envergure qui met au centre des réflexions la place des publics et leurs participations dans les lieux de diffusion. Au Théâtre du Grand Rond, Le Petit Cercle composé d’une dizaine de participants s’est mobilisé entre 2019 et 2021 pour aller voir des spectacles et vous proposer leur coup de cœur : le récit concert _Mes nuits avec Patti_. Il est des rencontres qui font grandir : celle de Patti Smith et sa poésie a marqué une génération. Le disque Easter a dynamité l’imaginaire en faisant vivre la poésie au quotidien. Le personnage du spectacle, Fanny, le découvre vingt ans après et y puise sa force de vie. Ce concert veut faire de Patti Smith un personnage onirique, sorte de guide spirituel auquel Fanny peut s’adresser en cas de doute, de question, en cas de besoin d’énergie et d’inspiration. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 17 au 21 mai 2022 à 21h Durée : 1h

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T21:00:00 2022-05-17T21:59:00;2022-05-18T21:00:00 2022-05-18T21:59:00;2022-05-19T21:00:00 2022-05-19T21:59:00;2022-05-20T21:00:00 2022-05-20T21:59:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T21:59:00