Mes nuits avec Patti (Smith) Théâtre de la Gobinière, 12 mai 2022, Orvault.

2022-05-12 Placement libre

Horaire : 20:30 21:35

Gratuit : non de 7 € à 20 € Tout public à partir de 12 ans Placement libre

Récit-concert ou concert-récit ? Mes nuits avec Patti (Smith) est une promenade, une rêverie autour du personnage de Patti Smith, sorte de guide spirituel dans le New York de la fin des années 60, avec des voix off, des voix in, des poètes, des musiciens qu’elle chérit, des incantations, des questions, des poèmes. Un récit d’initiation d’une grande honnêteté et d’une tendresse superbe, accompagné bien sûr, de chansons.Fanny Chériaux, chanteuse et musicienne, fait le récit de sa rencontre choc avec la grande poétesse Patti Smith, avec son univers, sa vie de femme et d’artiste, sur différents modes : le chant, le récit de vie, les traductions de chansons en direct, les poèmes, et les dessins.Au-delà du portrait de cette icône à l’imaginaire inégalé et subversif, c’est bien celui de toute une époque qui éclot sous nos yeux, à la fois terrible et foisonnante, et plus que jamais en lutte contre toute bienséance sociale. L’histoire d’une libération par la musique et la poésie. Cie La VoligeConception et interprétation : FannytasticCo-mise en scène : Nicolas BonneauCollaboration artistique : David Gauchard Création lumière : David Mastretta / Benoît BrochardCréation sonore : Gildas Gaboriau

Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr