Mes nuits avec Patti – Avec Fannystatic – Cie la Volige Grain de Sel, 11 mars 2022, Séné.

Mes nuits avec Patti – Avec Fannystatic – Cie la Volige

Grain de Sel, le vendredi 11 mars 2022 à 20:30

” Adolescente je tombe sur la pochette d’une chanteuse que je ne connaissais pas. J’ai l’impression de rencontrer la liberté pour la première fois. Pour moi, c’est un choc. ” C’est à travers une quête initiatique chantée, dessinée et racontée, que Fannytastic nous fait part de sa passion pour l’icône rock Patti Smith. Un personnage fantasmé, qu’elle hisse presque en guide spirituel, en revenant sur tous ces moments décisifs qui nous transforment et nous font vraiment naître. L’histoire d’une libération par la musique et la poésie. Un portrait de Patti Smith naît, mais aussi celui d’une époque, à la fois terrible et foisonnante, à l’imaginaire inégalé, et plus que jamais en lutte contre toute bienséance sociale. Martine, GLOP : « _C’est poétique, tendre et tonique. Une invitation à vivre_ _ses rêves, à se libérer des carcans familiaux._ » Conception et interprétation : Fannytastic ; Co-mise en scène : Nicolas Bonneau ; Collaboration artistique : David Gauchard ; Création lumière : David Mastretta / Benoît Brochard ; Création sonore : Gildas Gaboriau

15, 10, 5 € – Prévente 12 € – Abonné : 8€

Musique et théâtre

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T21:30:00