MES NOUVELLES CHAUSSURES Sargé-lès-le-Mans, 8 mars 2022, Sargé-lès-le-Mans.

MES NOUVELLES CHAUSSURES Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

2022-03-08 18:00:00 – 2022-03-08 18:45:00 Rue Didier Pironi Espace Scélia

Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans

4 6 EUR Un petit garçon étrenne de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit.

La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes puis grandes…

Ce théâtre d’objets tout en finesse de Tian Gombau nous transporte vers l’enfance avec de grandes doses d’affection et de tendresse

+33 2 43 76 38 50

Un petit garçon étrenne de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit.

La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes puis grandes…

Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

dernière mise à jour : 2022-02-25 par