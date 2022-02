Mes Moires – Mémoires Institut Cervantes, 8 mars 2022, Bordeaux.

Mes Moires – Mémoires

Institut Cervantes, le mardi 8 mars à 09:00

Les Moires sont trois soeurs, connues sous le nom de Parques : des personnages aux multiples visages. Ce sont elles qui donnent à chaque mortel une dose de vie, qu’elles régulent avec un fil, dont dépend la vie de l’humain. La première file, la seconde enroule et la troisième coupe ce fil. Ces actions sont en rappport avec celle de la femme qui coud, tisse et brodes. Cette table-ronde tournera autour de la construction de la mémoire dans les oeuvres d’art. Ce sujet nous amène à nous questionner sur la façon de réparer notre passé, à partir de notre présent et de notre futur. Parmi les pariticipantes, nous aurons le plaisir de faire connaissance avec des artistes et des associations de la région amazonique ainsi qu’avec des spécialistes et des chercheuses sur ce sujet. À chacun ses Moires, à tous la Mémoire.

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires

Table-ronde organisée pour la Journée Internationale des Droits des Femmes, en collaboration avec l’association Connectif Plateforme, en présence de femmes artistes d’Amérique latine et de France

Institut Cervantes 57 cours de l’Intendance Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T15:00:00