Mes histoires de cœur – Elisabeth Buffet Royale Factory, 15 septembre 2022, Versailles. Mes histoires de cœur – Elisabeth Buffet

du jeudi 15 septembre au samedi 17 septembre à Royale Factory

J’ai toujours un peu confondu l’amour et le désir, le coeur et le cul. Dans ce quatrième opus, en éternelle célibataire, je déroule le fil de mes rencontres, d’où il ressort que j’ai toujours été une quiche avec les hommes, subissant ainsi par naïveté des situations pathétiques. J’ai choisi de revenir au ton des deux premiers spectacles, libre et cru. Je réinterprète d’ailleurs deux de mes sketches, dont “Le Cap d’Agde”, tout-à-fait raccord avec le sujet. Retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit !” À la mise en scène, Nicolas Vital, qui collabore avec Bérengère Krief, Lola Dubini, Tania Dutel, Marine Baousson, Les Coquettes…

Tarif unique: 22 euros

Et si elle vous parlait de ses aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de ses ratages, sinon ce n’est pas drôle. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-09-15T20:30:00 2022-09-15T22:00:00;2022-09-16T20:30:00 2022-09-16T22:00:00;2022-09-17T20:30:00 2022-09-17T22:00:00

