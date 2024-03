Mes enfants, les réseaux sociaux et moi Médiathèque du Bois fleuri Lormont, samedi 25 mai 2024.

Mes enfants, les réseaux sociaux et moi Atelier parentalité animé par Laure David, accompagnante en parentalité et psychopédagogie de l’association Pitchounes Etc. Samedi 25 mai, 10h30 Médiathèque du Bois fleuri Parents. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

L’atelier s’adresse aux parents désireux de partager et d’échanger autour de leurs expériences en lien avec les réseaux sociaux, y compris les questions de harcèlement qu’ils ont pu rencontrer.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Défi sans écran

adobe stock