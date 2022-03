MES ÉMOTIONS ONT-ELLES RAISON ? Collège des Bernardins, 23 avril 2022, Paris.

MES ÉMOTIONS ONT-ELLES RAISON ?

Collège des Bernardins, le samedi 23 avril à 20:30

La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l’on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » Soichiro Honda (1906-1991) Devrions-nous alors remplacer la célèbre démonstration de Descartes « Je pense donc je suis » par « Je ressens donc j’existe » ? On oppose facilement raison et émotion, souvent au détriment de l’une ou de l’autre d’ailleurs. Pourtant il semble bien que les émotions, dans leur jaillissement spontané, ont quelque chose à nous apprendre, sur nous et sur notre rapport au monde. Puisque l’écoute et la « gestion » de nos émotions nous sont maintenant présentées comme un art de vivre et une promesse de bonheur, il semble essentiel de savoir les reconnaître et identifier le rôle spécifique de chacune. Peuvent-elles cependant aussi nous tromper ? Nous sera-t-il alors possible de réconcilier émotion et raison, en apprenant à identifier la part de vérité de toutes ces émotions qui bouillonnent en nous ? Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du mystère. Celui qui n’a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. » Albert Einstein (1879-1955) Les apprentis philosophes, qu’est-ce que c’est ? En compagnie de Patricia Strauss, découvrez l’amour de la sagesse et apprenez à réfléchir, en famille ou entre amis, aux grandes questions de la vie ! La démarche des petits Platons s’appuie sur l’histoire de la philosophie, qui vient enrichir notre questionnement : à partir des ouvrages de la collections, venez vous initier à la philosophie ! Des ateliers pour grandir dans l’art de se questionner, conforter son aptitude à la réflexion et éprouver la joie de penser ensemble, à la lumière des auteurs et textes philosophiques ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/mes-emotions-ont-elles-raison

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



