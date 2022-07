Mes demoiselles les libellules Beauvais, 13 juillet 2022, Beauvais.

Mes demoiselles les libellules

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

2022-07-13 14:00:00 – 2022-07-13 16:30:00

Beauvais

Oise

Profitez d’une balade sur les rives du plan d’eau du Canada pour capturer et observer des libellules et des demoiselles. Apprenez à faire la différence entre ces deux familles, leur alimentation, leur cycle de vie… Au rythme des captures et des questions.

De 7 à 10ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoire : h2o@beauvais.fr ou 03 44 79 39 90

Profitez d’une balade sur les rives du plan d’eau du Canada pour capturer et observer des libellules et des demoiselles. Apprenez à faire la différence entre ces deux familles, leur alimentation, leur cycle de vie… Au rythme des captures et des questions.

De 7 à 10ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoire : h2o@beauvais.fr ou 03 44 79 39 90

Profitez d’une balade sur les rives du plan d’eau du Canada pour capturer et observer des libellules et des demoiselles. Apprenez à faire la différence entre ces deux familles, leur alimentation, leur cycle de vie… Au rythme des captures et des questions.

De 7 à 10ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoire : h2o@beauvais.fr ou 03 44 79 39 90

Pixabay

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-29 par