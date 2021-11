Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Mes décorations de Noël pour Bussy Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Mes décorations de Noël pour Bussy Bussy-le-Grand, 1 décembre 2021, Bussy-le-Grand. Mes décorations de Noël pour Bussy Bussy-le-Grand

2021-12-01 14:30:00 – 2021-12-01 16:00:00

Bussy-le-Grand Côte-d’Or EUR 6 6 A l’occasion des fêtes de fin d’année, le château de Bussy-Rabutin vous propose de participer à la décoration de son sapin de Noël !

Avec une médiatrice, découvrez l’histoire de cet arbre de fête et de ses décorations puis créez des ornements pour le château et pour vous. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le château de Bussy-Rabutin vous propose de participer à la décoration de son sapin de Noël !

Avec une médiatrice, découvrez l’histoire de cet arbre de fête et de ses décorations puis créez des ornements pour le château et pour vous. Lucie Orth

Bussy-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Autres Lieu Bussy-le-Grand Adresse Ville Bussy-le-Grand lieuville Bussy-le-Grand