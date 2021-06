Mes cosmétiques naturels : Atelier santé-environnement Estillac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Estillac.

Mes cosmétiques naturels : Atelier santé-environnement 2021-07-16 16:00:00 – 2021-07-16 18:00:00 Chambre d'hôte La Jarroussette 8,chemin La Jarroussette

Estillac Lot-et-Garonne Estillac

EUR 15 15 Les cosmétiques peuvent-ils nuire à notre santé ?.

Devant l’abondante offre commerciale de produits d’hygiène et de soin, comment choisir ceux qui nous conviennent tout en protégeant sa santé et celle de la planète ?.

Cet atelier pratique et convivial vous donnera plein d’astuces pour une beauté écolo.

Vous apprendrez à repérer les substances toxiques et à choisir des alternatives plus saines pour vous et vos enfants, ces derniers étant particulièrement vulnérables aux polluants intérieurs.

Infos, alternatives & fabrication d’un déodorant à essayer chez vous !

Vous repartirez avec votre propre fabrication et pleins de recettes écolos !

Un rafraîchissement vous sera offert pour clôturer ce moment en toute convivialité !

En partenariat avec l’association Au Fil des Séounes.

