MES COPAINS D'ABORD ROYALE FACTORY, 9 février 2023, VERSAILLES. MES COPAINS D'ABORD ROYALE FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-02-11 20:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. L'amitié peut-elle résister à tout ? Rien n'est moins sûr Pour préserver leur amitié, cinq amis d'enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les dix ans. Cette année les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l'un des patrons les plus puissants du monde dans le secteur de l'intelligence artificielle. Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l'issue duquel il cèdera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : chacun devra convaincre tous les autres qu'il est le meilleur et un gagnant sera élu à l'unanimité. Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve, avant de prendre une tournure particulièrement inattendue… Avec : Kim Schwarck, Nathalie Tassera, Joseph Gallet et Christophe Truchi

