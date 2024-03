MES CHERS ENFANTS CHATEAU COMTAL (COUR D’HONNEUR) Carcassonne, samedi 6 juillet 2024.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024MES CHERS ENFANTS avec ANNY DUPEREYTexte et mise en scène de Jean Marbœuf06 juillet 2024 – 21h30 Château Comtal Samedi 6 juillet, Anny Duperey, admirable de grâce et de sensibilité, proposera au Château Comtal un hymne d’amour et de désespoir… à la Vie ! Elle est grand-mère, mère, mais aussi femme. La maison devenue vide, elle décide de changer d’horizon. Le présent la prend dans ses bras : la danse, la joie, l’ivresse du vent de la mer, le vin. Et l’amour, inattendu. Ne plus mentir, ne plus se mentir : des lettres qu’elle écrit à ses « chers enfants » s’échappent des bêtises, des trucs enfouis, oubliés. Ce soir, elle va partager avec nous cette correspondance souvent injuste, parfois impudique mais toujours aimante. Avec franchise et humour, elle nous raconte sa nouvelle vie, ses audaces, ses aventures…« Le texte est d’une lucidité implacable. Intelligente et nuancée, Anny Duperey le déroule avec subtilité. Ce qui se dit est admirable et universel. » Paris Match

Tarif : 44.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 21:30

CHATEAU COMTAL (COUR D’HONNEUR) LA CITE 11000 Carcassonne 11