Découvrez la vie des graines et les façons de les différencier. Et surtout, fabriquez vos propres bombes à semer avec les graines que vous aurez récoltées au jardin bio. Bombardez, c’est semé ! Prévoir un sac en toile ou papier pour repartir avec vos bombes. Fabriquez vos propres bombes à semer avec les graines que vous aurez récoltées au jardin bio. Bombardez, c’est semé ! Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers Maine-et-Loire

