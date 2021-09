Mes années 60 par Jean-Marie Perrier Tours, 1 octobre 2021, Tours.

Mes années 60 par Jean-Marie Perrier 2021-10-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-10 18:00:00 18:00:00

Tours Indre-et-Loire Tours

9 EUR « Mes années 60 », exposition de Jean-Marie Périer.

Connu pour sa célèbre photo de groupe « Salut les Copains » en 1966, Jean-Marie Périer a été le photographe du Journal éponyme de 1962 à 1974, et a ainsi côtoyé les grandes stars des années 1960.

Il en tire une série de 150 photographies regroupant une liste impressionnante de grands noms de la musique ou du cinéma français et internationaux.

Les Beatles, Dylan, Dutronc, Vartan, Johnny Hallyday, James Brown, Polnareff, les Rolling Stones, Claude François, Eddie Mitchell, Delon, Deneuve… ont ainsi posé devant son objectif, alternant entre des mises en scène originales et des témoignages plus intimes.

info@tours-evenements.com +33 2 47 70 70 70 https://www.tours-evenements.com/fr/public/agenda/mes-annees-60-par-jean-marie-perier.html

