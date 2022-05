Mes 1ers jeux de société Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Mes 1ers jeux de société Villeneuve-sur-Lot, 11 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. Mes 1ers jeux de société Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

2022-05-11 10:30:00 – 2022-05-11 11:30:00 Café Cantine 3 rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Cet atelier est l’occasion de commencer à découvrir les jeux de société moderne. Appréhension des règles, découvertes des premières mécaniques … Un moment familial et ludiques pour les bambins.

Animé par Mathilde de la boutique Guyajeux.

