Le Mans Le Mans 72000, Le Mans MES 15 ANS DANS MA CHAMBRE : PROJECTION ET RENCONTRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

Le Mans

MES 15 ANS DANS MA CHAMBRE : PROJECTION ET RENCONTRE Le Mans, 6 novembre 2021, Le Mans. MES 15 ANS DANS MA CHAMBRE : PROJECTION ET RENCONTRE Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans

2021-11-06 – 2021-11-06 Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port

Le Mans 72000 “Le Mois du doc se déroule chaque année simultanément dans des centaines de villes et villages en France et dans le réseau culturel à l’étranger, rassemblant plus de 150 000 spectateur·rices.” Au Mans, le réseau des médiathèques organise 3 projections autour du thème “Être adolescent aujourd’hui”, et vous propose de rencontrer les réalisatrices de ces trois documentaires. Projection 1 : Mes quinze ans dans ma chambre : Mes 15 ans dans ma chambre est le roman-choral de 5 adolescents dont les vies vont être bouleversées suite à l’annonce du confinement, tous élèves de Seconde, dans un lycée en banlieue parisienne. Parce que tout était mis en pause, les réalisatrices Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz ont proposé à ces adolescents de se raconter avec leur téléphone. Ce film, commencé comme un journal de bord tenu par les adolescents dessine un portrait intime de l’adolescence en France en 2020. La projection sera suivie d’une rencontre avec Charlotte Ballet-Baz. Projection et rencontre avec une des deux réalisatrices “Le Mois du doc se déroule chaque année simultanément dans des centaines de villes et villages en France et dans le réseau culturel à l’étranger, rassemblant plus de 150 000 spectateur·rices.” Au Mans, le réseau des médiathèques organise 3 projections autour du thème “Être adolescent aujourd’hui”, et vous propose de rencontrer les réalisatrices de ces trois documentaires. Projection 1 : Mes quinze ans dans ma chambre : Mes 15 ans dans ma chambre est le roman-choral de 5 adolescents dont les vies vont être bouleversées suite à l’annonce du confinement, tous élèves de Seconde, dans un lycée en banlieue parisienne. Parce que tout était mis en pause, les réalisatrices Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz ont proposé à ces adolescents de se raconter avec leur téléphone. Ce film, commencé comme un journal de bord tenu par les adolescents dessine un portrait intime de l’adolescence en France en 2020. La projection sera suivie d’une rencontre avec Charlotte Ballet-Baz. Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 72000, Le Mans Autres Lieu Le Mans Adresse Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans