Pendant 3 années passées sur les routes à distiller sa fièvre rock et sa rage au son du dernier opus « Nomades », Merzhin a pointé sans relâche les incohérences d’un monde déshumanisé. Et puis la coupure nette, frontale et (im-)prévisible ? Période pour le moins étrange, dans les maux d’aujourd’hui résonnent les mots d’hier à l’écoute de « La Planète » ou encore « Sans Nous ».

Comme une évidence face à l’incertitude, Merzhin fait le choix de remonter sur scène avec un concert inédit, réservé à un public assis, d’une intensité jamais égalée dans l’histoire du groupe.

Un public assis donc, mais un concert très éloigné des tournées « acoustiques », et le parti pris d’un son à la fois massif et percutant. Le groupe imprime sa marque sans concession et continue à Traver son chemin à coups de riffs.

Ouverture des portes à 19h30

concert à 20h00

