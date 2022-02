Meryem Koufi Musée Estrine – Présence Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Musée Estrine – Présence Van-Gogh, le dimanche 13 mars à 18:00

Des compositions flamencas de la cantaora, accompagnée à la guitare par Maël Goldwaser, ressurgit la mémoire de poétesses espagnoles du début du XXe siècle, Las Sinsombrero. Audacieuses et déterminées à inventer leur propre chemin, ces avant-gardistes chantaient alors la vie, la mort, l’amour, la liberté, la difficulté d’être, de croire et de créer.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Musée Estrine – Présence Van-Gogh 8 Rue Lucien Estrine, 13210 Saint-Rémy-de-Provence

2022-03-13T18:00:00 2022-03-13T19:00:00

