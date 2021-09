Meryem Koufi Mas des Oursons, 19 septembre 2021, Pont-de-Crau.

Meryem Koufi

Mas des Oursons, le dimanche 19 septembre à 19:00

[http://www.artsetmusiques.com](http://www.artsetmusiques.com)021 “Avec Elles/Con Ellas” • Sortie de résidence Dans un cadre idyllique et inspirant pour créer et partager la musique, le Mas des Oursons accueille Meryem Koufi en compagnie du guitariste Maël Goldwaser et vous propose un concert au milieu d’une nature splendide. Autour d’un apéro du jardin du Mas des Oursons. Port du sourire souhaité et convivialité assurée. Infos & Réservations : Vendredi 17 septembre 2021 • 19h00 Tarif unique : 10€ / personne [contact@artsetmusiques.com](mailto:contact@artsetmusiques.com) • 06 07 65 48 54 www.artsetmusiques.com En collaboration avec Arts et Musiques en Provence et Ensemble Meryem Koufi. Événement Été indien 2021.

10€

♫♫♫

Mas des Oursons 32 chemin du pin • Pont de Crau • 13200 ARLES Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T19:00:00 2021-09-19T22:00:00