Meryem Benoua L’Art Dû Marseille, vendredi 29 novembre 2024.

Meryem Benoua L’Art Dû Marseille Bouches-du-Rhône

Retrouvez Meryem Benoua sur la scène de L’Art Dû.

Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !



C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?



Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner ! 20.49 20.49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-29 19:30:00

fin : 2024-11-30

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

