Randonnée équestre Méry-ès-Bois

Randonnée équestre, 30 avril 2023, Méry-ès-Bois

2023-04-30 08:00:00

Cher Méry-ès-Bois . Parcours de 21km balisé pour attelages et cavaliers. Chemins boisés et paysages variés. +33 6 11 74 35 50 Association Patrimoine de Mérié d’hier à demain

