Chants et musique du monde – Unio Méry-ès-Bois, mardi 18 juin 2024.

Chants et musique du monde – Unio Méry-ès-Bois Cher

Début : 2024-06-18 20:00:00

fin : 2024-06-18

UNIO est un trio vocal, de chants traditionnels et du monde, de chants polyphoniques a capella.

Pour cette nouvelle création, elles explorent des répertoires de leur pays (occitans, poitevins, vendéens, etc.) et des polyphonies d’ailleurs (italiennes, bulgares, arméniennes, etc.). Le vécu des chanteuses vient nourrir le choix des territoires explorés.

En incarnant des récits au sens parfois décalé, drôle, surprenant ou déroutant, elles font résonner ces témoignages du passé avec notre époque.

10 EUR.

Eglise

Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire assosaintfirminmerie@gmail.com



