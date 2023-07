Le Green du Château – Mini-golf MERY Chuffilly-Roche, 12 juillet 2023, Chuffilly-Roche.

Chuffilly-Roche,Ardennes

Ouverture du mini-golf et restauration plein air du « green » les week-end du 15 avril 2023 au 25 juin, ouverture juillet août tous les jours sauf le jeudiLabyrinthe du 2 juillet au 3 septembre sauf le jeudi 10h-19h le thème 2023 « La faune et la flore de la vallée de l’Aisne » 12 pistes adultes et enfants. Tarif adulte : 8 € par personne Tarif enfant : 5 € par personne (à partir de 12 ans) Tarif groupe : 5 € par personne (à partir de 10 personnes) Renseignements au 06 52 25 29 23 et mail contactgreenduchateau@gmail.com Restauration rapide et buvette sur place Burgers maison, salades composées etc..

fin : .

MERY

Chuffilly-Roche 08130 Ardennes Grand Est



Opening of the mini-golf and outdoor catering of the « green » on weekends from April 15, 2023 to June 25, opening July-August every day except ThursdayLabyrinth from July 2 to September 3 except Thursday 10am-7pm theme 2023 « The fauna and flora of the Aisne valley » 12 tracks adults and children. Adult rate : 8 ? per person Child rate : 5 ? per person (from 12 years old) Group rate : 5 ? per person (from 10 people) Information at 06 52 25 29 23 and mail contactgreenduchateau@gmail.com Fast food and refreshment bar on the spot Home made burgers, salads etc.

Apertura del campo de minigolf y de la restauración al aire libre en el « green » los fines de semana del 15 de abril de 2023 al 25 de junio, apertura en julio y agosto todos los días excepto los juevesLaberinto del 2 de julio al 3 de septiembre excepto los jueves de 10 a 19 horas el tema de 2023 « La fauna y la flora del valle del Aisne » 12 recorridos para adultos y niños. Tarifa para adultos: 8€ por persona Tarifa para niños: 5€ por persona (a partir de 12 años) Tarifa para grupos: 5€ por persona (a partir de 10 personas) Información en el 06 52 25 29 23 y en el correo electrónico contactgreenduchateau@gmail.com Comida rápida y refrescos in situ Hamburguesas caseras, ensaladas mixtas, etc.

Öffnung des Minigolfplatzes und Freiluftrestauration des « green » an den Wochenenden vom 15. April 2023 bis 25. Juni, Öffnung Juli August täglich außer DonnerstagLabyrinth vom 2. Juli bis 3. September außer Donnerstag 10-19 Uhr das Thema 2023 « Die Fauna und Flora des Aisne-Tals » 12 Bahnen für Erwachsene und Kinder. Erwachsenentarif: 8 ? pro Person Kindertarif: 5 ? pro Person (ab 12 Jahren) Gruppentarif: 5 ? pro Person (ab 10 Personen) Auskünfte unter 06 52 25 29 23 und mail contactgreenduchateau@gmail.com Schnellverpflegung und Getränkestand vor Ort Hausgemachte Burger, gemischte Salate etc.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme