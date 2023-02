Merwane Benlazar – Le Point Virgule (Paris) LE POINT-VIRGULE, 10 février 2023, PARIS.

Merwane Benlazar – Le Point Virgule (Paris) LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-25 19:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE 75004





MERWANE BENLAZAR au Point Virgule !



Près d’une décennie que j’enchaîne les comedy club parisiens à la recherche de blagues pour faire un maximum de fric. Voici mon spectacle, modestement intitulé « Le Formidable Merwane Benlazar ». L’équipe me dit qu’il vaudrait mieux éviter de l’appeler comme ça. Qu’en latin le sens premier du terme Formidable renvoie à « affreux », « redoutable ». Bah, moi aussi j’suis affreux pour une partie de la France, nan ? Et puis on va pas changer le titre pour une langue parlée par 3 profs en fin de vie. On le garde le titre.

Le Saviez-vous?

Jamel Comedy Club (Saison 10).

Première partie de Panayotis Pascot, Fary, Gad Elmaleh, Roman Frayssinet…

« Repéré lors de la saison 10 du Jamel Comedy Club, Merwane Benlazar a tout de la nouvelle sensation du stand-up. Formé à l’école de la vanne et de l’improvisation par Kheiron il y a dix ans déjà, ce jeune Franco-Algérien originaire de Pierrefitte fait toujours preuve d’une grande aisance devant le public, grâce à ses reparties acérées et sa technique irréprochable. Mais Merwane Benlazar est avant tout un conteur. Ainsi, dans son spectacle Pour la première fois, il distille des anecdotes rocambolesques (dont une randonnée épique en montagne avec un groupe de prière) et souvent drôles, sur le racisme, l’islamophobie, la grossophobie ou le célibat, avec naïveté et sincérité. Et si ses textes manquent (pour l’instant) encore un peu de maturité (sur les relations hommes-femmes), cela ne devrait pas durer. À suivre, donc ! » – Télérama

