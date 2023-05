Soirée cinéma et patrimoine Musée de la Batterie de Merville, 7 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

La batterie de Merville vous ouvre ses portes pour une visite à la tombée de la nuit pour redécouvrir ce site emblématique. La visite sera suivie d’une séance de cinéma en plein air : Fisherman’s friends.

Inscription conseillée..

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Musée de la Batterie de Merville Place du 9ème bataillon

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



The Merville Battery opens its doors for a visit at dusk to rediscover this emblematic site. The visit will be followed by an open-air movie session: Fisherman’s friends.

Registration recommended.

La Batería de Merville le abre sus puertas para una visita al atardecer y redescubrir este emblemático lugar. La visita irá seguida de una sesión de cine al aire libre: Los amigos del pescador.

Se recomienda inscribirse.

Die Batterie von Merville öffnet ihre Türen für einen Besuch bei Einbruch der Dunkelheit, um diese symbolträchtige Stätte wiederzuentdecken. Im Anschluss an die Besichtigung findet ein Freiluftkino statt: Fisherman’s friends.

Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité