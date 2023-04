Lutins des mers Poste de secours principal, 3 mai 2023, Merville-Franceville-Plage.

Explorez la laisse de mer ! Jouez avec les algues et les coquillages pour trouver le trésor caché du Gravelot…

Tout public (dès 3 ans).

(2km/2h) – Niveau 1.

2023-05-03 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-03 12:30:00. .

Poste de secours principal

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Explore the sea leash! Play with the seaweed and shells to find the hidden treasure of the Gravelot..

All public (from 3 years old).

(2km/2h) – Level 1

The CPIE Vallée de l’Orne respects the barrier gestures and anti-covid19 measures: physical distance between participants, gauge established according to governmental recommendations, disinfected materials for individual (or family) use, wearing of a mask recommended, hydro-alcoholic solution available…

¡Explora la correa del mar! Juega con las algas y las conchas para encontrar el tesoro escondido del Gravelot?

Todas las edades (a partir de 3 años).

(2km/2h) – Nivel 1

Erforsche die Leine des Meeres! Spielen Sie mit den Algen und Muscheln, um den versteckten Schatz des Seeregenpfeifers zu finden?

Für alle Altersgruppen (ab 3 Jahren).

(2km/2h) – Niveau 1

Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental