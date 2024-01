[Saison culturelle] Spectacle musical « Between the beatones » Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage, vendredi 12 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Dans son spectacle, le musicien Richard Lovene raconte l’histoire de deux groupes les plus influents de l’histoire du rock. Douze titres des Beatles et douze titres des Rolling Stones sont interprétés. Une soirée Rock de légende à ne pas manquer.

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque Au Bord des Mots.

Salle polyvalente Avenue des dunes

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



