SPECTACLE « L’HISTOIRE FANTASTIQUE DU PAYS DE FONTENAY-VENDÉE » Parc de la Mairie, 19 juillet 2023, Mervent.

A travers des contes et des chansons, découvrez l’histoire fantastique d’un pays d’exception ! Cette aventure inédite s’adresse à tous les publics : petits et grands..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 22:15:00. .

Parc de la Mairie

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



Through tales and songs, discover the fantastic history of an exceptional country! This original adventure is for all audiences: young and old.

A través de cuentos y canciones, ¡descubra la fantástica historia de un país excepcional! Esta original aventura es para todos los públicos: jóvenes y mayores.

Entdecken Sie mithilfe von Geschichten und Liedern die fantastische Geschichte eines außergewöhnlichen Landes! Dieses einzigartige Abenteuer richtet sich an alle Altersgruppen: Groß und Klein.

