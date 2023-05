26ÈME RANDO MERVENTAISE Parc de la Mairie, 18 juin 2023, Mervent.

A vos chaussures et VTT pour la 26ème randonnée pédestre et cyclo de Mervent et sa forêt domaniale !.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Parc de la Mairie

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



On your shoes and mountain bikes for the 26th walking and cycling tour of Mervent and its national forest!

Prepare sus zapatillas y bicicletas de montaña para la 26ª excursión a pie y en bicicleta por Mervent y su bosque nacional

Wander- und Radtour in Mervent und seinem Staatswald!

Mise à jour le 2023-04-27 par Vendée Expansion