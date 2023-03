LES LUTIN’ARTS – BALADE ENCHANTÉE PAR FABIENNE MARTINEAU Mervent Mervent Catégories d’Évènement: Mervent

Vendée Mervent . LES LUTIN’ARTS – Balade enchantée par Fabienne Martineau SAMEDI 01 AVRIL – 14h00 & 16h00

• Lieu : Terrain de pétanque, sentier du Pruneau à Mervent

• Durée : 45 minutes

• Tout public

• Tarif : gratuit (places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme)

• Accès PMR : Le parcours artistique n’est malheureusement pas accessible (trop escarpé) mais l’accès la buvette et les jeux de société reste possible. En partenariat avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien de Brocéliande, les élèves de deuxième année du BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux du lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte organisent un préambule au Festival des Forêts Légendaires qui se tiendra en mai dans la forêt de Mervent. L’après-midi du 1er avril est consacré à une célébration artistique du printemps autour des contes forestiers vendéens. Au programme de l’après-midi (14h-18h) :

• Parcours Land Art – En continu

Admirez les œuvres des élèves vendéens et des artistes Vanessa Jousseaume, Myriam Roux et Denis Tricot. • Contes sonores – En continu

Découvrez sur le parcours land art, les capsules sonores contées par Céline Cossard. • Balades enchantées – 1ère balade à 14h00 / 2ème balade à 16h00 (réservation obligatoire)

Dans le cadre de leur parcours artistique Lutin'Arts autour des légendes vendéennes, les étudiants du BTS DATR du Lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte vous invitent à participer à leur balade enchantée.

