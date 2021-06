Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistère, Le Relecq-Kerhuon Merveilleux Kamishibai – Rachel La Prairie Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon Finistère Le Relecq-Kerhuon Atelier créatif.

Sur le thème « Mer et merveilles » l’artiste Rachel La Prairie vous accompagne pour créer ensemble un kamishibai, une série d’illustration de ces petits théâtres japonais ! Sur trois séances vous pourrez choisir votre histoire, l’illustrer et finalement la lire.

Nombre de places limité. Sur réservation. Dès 8 ans. Durée : 3 séances d'1h30. +33 2 29 00 52 75 http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr/

Nombre de places limité. Sur réservation. Dès 8 ans. Durée : 3 séances d’1h30.

