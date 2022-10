Merveilleux Halloween Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Sane-et-Loire

Merveilleux Halloween Mâcon, 22 octobre 2022, Mâcon. Merveilleux Halloween

Place Saint-Pierre Mâcon Sane-et-Loire

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-29 18:00:00 Mâcon

Sane-et-Loire EUR 0 0 Merveilleux Halloween : Le jeu féerique des commerçants

La fée sorcière a décidé de faire travailler sa baguette magique pour Halloween. Elle change les marguerites en araignées et les fleurs en grosses citrouilles. Puis, elle se déguise pour aller, elle aussi, fêter Halloween.

A l’aide de sa baguette, elle transforme les habitants de la ville en monstres. Catastrophe !

Pour sauver la ville pars à la recherche des 5 boules de couleur dissimulées chez les commerçants de la ville, et trouve la combinaison qui te permettra de rompre le sort de la fée sorcière.

Cette carte au trésor t’aidera dans ta recherche.

Scanne les Qr codes et suis les indices qui te mèneront aux boules magiques. Modalités du jeu :

Le jeu féerique des commerçants se déroule du samedi 22 octobre au 29 octobre dans la ville de Mâcon. Pour le déroulé du jeu, imprimez chez vous la carte au trésor.

(Si vous ne disposez pas d’imprimante, rendez-vous à Copy Plus Reliure au 38 rue Saint-Vincent à Mâcon pour récupérer votre carte au trésor en échange d’un euro / Ouvert uniquement l’après-midi ou dans votre office de tourisme). Munissez vous de votre téléphone, d’un stylo, scannez les Qr codes et parcourez la ville pour chercher les boules de couleur (5 au total ). Wifi gratuite en centre-ville.

Une fois celles-ci trouvées, coloriez ou notez les couleurs de votre combinaison gagnante.

Remplissez votre coupon; découpez-le et déposez-le à l’Office de Tourisme de Mâcon centre-ville aux horaires d’ouverture. Tirage au sort parmi les combinaisons gagnantes. Les gagnants seront contactés par téléphone.

Les récompenses seront à retirer le lundi 31 Octobre à 15h à l’office de tourisme. lesptitesmimines71@gmail.com https://www.instagram.com/lesptitesmimines71/ Mâcon

