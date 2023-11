Merveilleux arbres tropicaux Jardin des Serres d’Auteuil Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le mardi 28 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Pour tout complément d’information et afin de procéder à l’inscription vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : DEVE-JardinBotaniquedeParisAuteuil@paris.fr

Partez à la découverte des secrets des arbres tropicaux du Jardin des serres d’Auteuil à l’occasion d’une visite guidée.

Dans la moiteur des serres tropicales, découvrez les arbres et les

palmiers emblématiques du Jardin des Serres. Du Baobab au Flamboyant, des

grands palmiers Caryota aux rares Ébènes africains, vous ferez un

véritable tour du monde botanique qui pourrait se terminer en Australie ou en

Asie du Sud-Est en passant par l’Afrique et l’Amazonie ! Au Jardin des

Serres, les arbres tropicaux s’expriment librement, fleurissent et fructifient…

Laissez-vous surprendre par ce voyage botanique !

Afin de

permettre un échange de qualité, le nombre de places par visite guidée est limité. La participation à cette activité nécessite donc une inscription

préalable en nous contactant à l’adresse suivante : DEVE-JardinBotaniquedeParisAuteuil@paris.fr

Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris

Contact : deve-jardinbotaniquedeparisauteuil@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Sonia Yassa